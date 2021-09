Rund sieben Wochen nach dem verheerenden Hochwasser ist in Rheinland-Pfalz der Opfer gedacht worden. Zu dem Staatsakt hatte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) die Angehörigen der Toten und Vermissten sowie Verletzte, Geschädigte , Hilfskräfte und die Bürgermeister der mehr als 250 betroffenen Gemeinden am Nürburgring im Landkreis Ahrweiler eingeladen.

Etwa 1.000 Menschen waren in die "Ring-Arena", eine an der berühmten Motorsport-Rennstrecke gelegene Veranstaltungshalle, gekommen. Der Nürburgring war nach der Flutkatastrophe zur Helferstadt umfunktioniert worden. Von hier starteten Einsatzkräfte von Polizei, Bundeswehr, Rettungsdienst sowie Brand- und Katastrophenschutz in das verwüstete Ahrtal.

Bundespräsident Steinmeier hält seine Rede zum Staatsakt für die Flutopfer vor einer Wand, auf der alle Namen der Orte stehen, die vom Hochwasser im Juli betroffen waren. Bildrechte: dpa

In Rheinland-Pfalz starben bei der Flut 134 Menschen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte, ganz Deutschland trauere mit ihnen. In der Stunde der Not stehe man zusammen. Er verwies darauf, dass die Betroffenen noch lange auf Hilfe angewiesen seien. Das Unheil, das über die Menschen hereingebrochen sei, gehe alle an.