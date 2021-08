Am 13. August 1961 hatte der Bau der Berliner Mauer begonnen. An der innerdeutschen Grenze starben nach Angaben der Bundesregierung mindestens 260 Menschen. Steinmeier sagte bei der Gedenkveranstaltung: "Wenn wir heute an den Mauerbau erinnern, dann erinnern wir uns auch an die Toten und Verletzten und an die Verhafteten – an alle, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben um der Freiheit willen.