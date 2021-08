Im Aachener Dom ist an die Opfer der Hochwasserkatastrophe im Juli erinnert worden. Bei einem ökumenischen Gedenkgottesdienst sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, es brauche Zeit, bis Verlust und Verletzungen verarbeitet werden könnten. Mit Blick auf die vielen Helfer, die seit Wochen im Einsatz sind, sagte er aber auch, er sehe einen "Schimmer der Hoffnung".

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, ging auch auf die Ursachen des Hochwassers ein. Er betonte, "die Folgen des menschengemachten Klimawandels sind bei uns angekommen". Er hoffe, dass die Menschen in 20 Jahren sagen könnten, die Dramatik der Ereignisse habe zum Nachdenken gebracht und zu einem Neuanfang geführt.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rief in Aachen dazu auf, den Klimawandel entschlossen zu bekämpfen. Deutschland müsse sich darauf einstellen, in Zukunft häufiger und heftiger von extremen Wetterlagen getroffen zu werden. Zudem müsse viel umfassender Vorsorge getroffen werden, "um uns besser zu schützen". Steinmeier versicherte den Betroffenen, dass ganz Deutschland zu ihnen stehe. Er betonte, die Menschen in den Katastrophengebieten, bräuchten Hilfe und Aufmerksamkeit auch dann noch, "wenn die Fernsehkameras abgebaut sind und längst andere Nachrichten die Schlagzeilen beherrschen".