Es brauche eine große Menge an Daten, sagt Prof. Alexander Fraser. Der Wissenschaftler für maschinelle Sprachmodelle war an der Entwicklung der Sotra-App beteiligt. Für kleine Sprachen wie Sorbisch versucht er zusammen mit seinem Team an der TU München Modelle zu entwerfen, die auch mit weniger Daten zurechtkommen und trotzdem gute Ergebnisse liefern. Durch Projekte wie das am Witaj Sprachenzentrum werden die Communities von kleinen Sprachen animiert, mehr Sätze der jeweiligen Sprache einzusprechen und zu speichern – und für simultane Übersetzungen nutzen zu können.

Das alles wäre nicht möglich ohne Künstliche Intelligenz – denn erst Software ermöglicht es, die Worte intelligent zu verknüpfen. Kann KI also kleine Sprachen retten? "So wie mir das jetzt scheint, ja, sie kann mithelfen, die Sprachen zu retten, weil die KI inzwischen so leistungsstark ist, dass sie uns unterstützt", sagt Beate Brězan vom Sprachenzentrum in Bautzen. Und: "Wir merken, dass wir nicht alleine dastehen, sondern die großen Player wie Google und Microsoft das Sorbische schon in ihre Modelle aufgenommen haben". Damit würden auch sie dabei helfen, Sorbisch digital am Leben zu halten.