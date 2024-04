Gehsteigbelästigung Proteste von radikalen Abtreibungsgegnern auch in Mitteldeutschland ein Problem

Die Bundesregierung will in einem Bereich von 100 Metern vor Beratungsstellen sowie Praxen und Kliniken, die Abtreibungen anbieten, jetzt verbieten, dass Schwangere belästigt werden und etwa mit verstörenden Abbildungen oder Texten zum Thema Abtreibung konfrontiert werden. Abtreibungsgegner könnte diese Ordnungswidrigkeit künftig bis zu 5.000 Euro kosten.

Frauenärztin Irina Pfeifer selbst hat diese so genannte Gehsteigbelästigung vor ihrer Praxis noch nicht erlebt. Trotzdem findet sie das Verbot gut: "Bei uns in Sachsen-Anhalt kenne ich das Problem so nicht. Ich denke, in den katholisch geprägten Bundesländern ist das doch ein größeres Problem."