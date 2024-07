Auch die Vorlieben der Deutschen haben sich verschoben. Der Studie zufolge würden 44 Prozent bei freier Wahl am liebsten nicht in bar zahlen. Zwei Jahre zuvor waren es noch 41 Prozent. Auch die Zahlung mit dem Handy erfreut sich immer größerer Beliebtheit. So nannten im vergangenen Jahr 14 Prozent das Smartphone als präferiertes Zahlungsmittel und damit mehr als doppelt so viele wie noch 2021. Wie bereits 2021 gaben 28 Prozent der Befragten Bargeld als bevorzugtes Zahlungsmittel an.