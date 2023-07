Rechtschreibrat sieht Probleme bei Satzzeichen im Wortinneren

Der Rat für deutsche Rechtschreibung begrüßt grundsätzlich eine geschlechtergerechte Sprache. Für Geschäftsführerin Krome ist klar: "Das generische Maskulinum ist komplett out." Das zeigten etwa Sprachanfragen, die in der Geschäftsstelle eingingen. Wer ist also gegen geschlechtergerechte Sprache? "All diejenigen lehnen das ab, die das Anliegen, alle Menschen gleichwertig zu betrachten, nicht akzeptieren können", sagte Krome.

All diejenigen lehnen geschlechtergerechte Sprache ab, die das Anliegen, alle Menschen gleichwertig zu betrachten, nicht akzeptieren können. Sabine Krome Geschäftsführerin des Rats für deutsche Rechtschreibung

Sie möchte aber differenzieren zwischen geschlechtergerechter Sprache und bestimmten Schreibweisen. Satzzeichen wie Stern, Doppelpunkt oder Unterstrich im Wortinneren sorgten für "Probleme, weil sie die Wortbildung stören, zu großen Teilen aber auch die Grammatik und die Satzbildung". Auch stoßen diese Schreibweisen auf sehr viel größere gesellschaftliche Ablehnung als andere Formen geschlechtergerechter Sprache.

Von Rechtssicherheit für Behörden und einem Generationenkonflikt

Der Rechtschreibrat hat sich daher Mitte Juli in einem Beschluss dagegen entschieden, die Sonderzeichen ins amtliche Regelwerk der deutschen Rechtschreibung aufzunehmen. Also keine Empfehlung für diese Schreibweisen, aber auch kein eindeutiges Plädoyer dagegen. Zu viele Fragen scheinen noch offen. "Dieses Thema ist noch so im Fluss, dass hier keine endgültige Entscheidung getroffen werden kann", betont Krome.

Dieses Thema ist noch so im Fluss, dass hier keine endgültige Entscheidung getroffen werden kann. Sabine Krome Geschäftsführerin des Rats für deutsche Rechtschreibung

Zugleich sei gerade die Einheitlichkeit des amtlichen Regelwerks eine große Errungenschaft der Rechtschreibreform von 1996. Für Schulen und Behörden gebe es damit für den gesamten deutschen Sprachraum verbindliche Regeln, die Krome nicht in Frage gestellt sehen will. Behörden brauchen Rechtssicherheit, betont sie, in Schulen gehe es um die Lernbarkeit der Rechtschreibung. Es sei aber schon so, "dass die jüngeren Leute weniger Probleme mit diesen Zeichen haben", räumt Krome ein.