Für mich gehört Sprache zu meinem Beruf. Ich beschäftige mich als Journalistin täglich damit. Doch die Sprache hat sich in jüngster Vergangenheit sehr gewandelt. Vor einem Jahr hätte ich eine Mail noch mit "Liebe Kollegen" begonnen. Inzwischen tue ich das nicht mehr. Nun lautet die korrekte Anrede: "Liebe Kolleginnen und Kollegen". Mich lässt das Gefühl nicht los, dass ich mich ändern muss, anpassen muss – an neue Sprachgepflogenheiten. Doch muss das sein?

Die Texte für meine TV-Beiträge spreche ich häufig selbst ein und dabei graut es mir vor dem "Glottisschlag". Das ist die kleine Pause vor dem *innen. Den hatte ich bislang noch nicht gesprochen. Doch nun geht es mir für diesen Beitrag über die Lippen: "Lehrer:innen". In meinen Ohren klingt das etwas seltsam oder zumindest ungewohnt.

Es klingt für mich zumindest ungewohnt, als ich das Wort ausspreche: Lehrer:innen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Dass Sprache das Bewusstsein prägt, leuchtet mir ein. Doch für mich als Frau war es bislang in Ordnung, von "Politikern" zu sprechen. Da gehören für mich Frauen selbstverständlich mit rein. Ich habe ein paar schwule Freunde, und wenn sich jemand weder als Mann noch als Frau sieht – kein Problem. Also: Was soll die ganze Aufregung um Sternchen‚ -Innen und Co?

Um darüber entspannt reden können, bin ich zu einem Trabi-Treffen nach Nitzschka in Sachsen gefahren. Das hat nichts mit Gendern zu tun, aber neben den DDR-Autos kann man gut ins Gespräch kommen und auch über ein in Deutschland manchmal hitzig diskutiertes Thema reden.

Ein Mann in grauer Handwerkerhose, silberner Kette um den Hals und in meinem Alter erklärt mir erst, wo im Trabi der Keilriemen sitzt. Auf meine Frage, ob er wisse was gendern ist, antwortet er kurz: "Ne." Ich erkläre, dass Sprache zu viel Männlichkeit enthalten soll und dass man dies verändert. Auffallen würde dies etwa in den Nachrichten, wenn die Sprecherinnen und Sprecher auf einmal "Politiker:innen" sagen. "Das habe ich schon mal gehört", sagt er. "Aber da legt man kein Augenmerk drauf."

Andere Besucher des Trabi-Treffens in der Nähe von Wurzen sagen dazu: "Ich finde es ehrlich gesagt nicht notwendig." Ein Mann mit schwarzer Brille unter grünem Käppi und graumeliertem Schnauzer erklärt weiter, dass es auch in der "DDR-Zeit so gewesen ist, dass wir eine Rechtschreibung hatten und wir hatten männlich und weiblich. Und von mir aus noch die zwei Gruppen lesbisch und schwul, dann muss es irgendwann ja auch mal aufhören."

Ein anderer Mann sagt: "Das ist jetzt halt die nächste Generation. Mit Deutsch und Englisch kann fast jeder, ich nicht, aber das ist mit dem Gendern genauso." Manfred Engelmann steht stolz vor dem beigen Trabi im Originalzustand, den sein Vater 1964 gekauft hat. Aus seiner Sicht ändern sich Dinge einfach. "Für wie viele Leute ist die Deutsche Einheit, Ost und West noch ein Thema? Das ist doch unser Thema", sagt er zu mir. Für seinen Sohn sei das keins mehr. Für dessen Generation sei Ost, West, Nord oder Süd einfach "Wurscht". So sehe er es auch mit der Sprache, die werde sich einfach wandeln.