Bis zu 85 Prozent der Menschen in Deutschland lehnten die so genannte gendergerechte Sprache ab, sagte Sabine Mertens, und verweist auf Umfrageergebnisse. Selbst innerhalb der Parteien gebe es keinen Konsens dazu. Es sei falsch zu glauben, dass sich Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft durch ein Gendern der Sprache lösen lassen könnten.

Wir werden Ungerechtigkeiten, die es sicher gibt, nicht damit ausräumen, dass wir versuchen, solche Überzeugungen, was wir für gerecht halten, in einzelne Wörter rein zu hämmern.

Bekanntermaßen hat Angela Merkel von ihrem Amt als Bundeskanzler gesprochen. Sie verwendete als Frau das so genannte generische Maskulinum, also die geschlechtsneutrale Form des Wortes "Bundeskanzler", was sie nicht hinderte, rund 16 Jahre lang zu regieren. Sprache, so sagt Sabine Mertens, lebe von einer gewissen Bedeutungsoffenheit. Ob nun Männer, Frauen oder Menschen anderen Geschlechts in einem Text gemeint seien, erschließe sich aus dem Kontext.