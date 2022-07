Sogenannter Heiler gibt Ratschläge bei Krebsdiagnose

Würden Erkrankte ihre Konflikte lösen, würde auch die Krankheit verschwinden – angeblich sogar Krebs, so die Behauptung in GNM-Kreisen: Solche Thesen verbreitet auch Uwe E. in sogenannten Seminaren. MDR exakt werden heimlich gedrehte Aufnahmen eines solchen Seminares zugespielt. Laut einem Gedächtnisprotokoll einer teilnehmenden Person, habe Uwe E. dort berichtet, wie viele Menschen er über seine Telegram-Gruppe erreiche und damit Geld verdiene: Es seien jetzt fast 2.000 Menschen in der Gruppe. "Das ist die einzige Gruppe, die damit Geld verdient, mit dieser medizinischen Arbeit.", so Uwe E. "Medizinische Arbeit" heißt in diesem Fall, dass Uwe E. und seine Helferinnen angeblich krankmachende Konflikte nicht nur im aktuellen Leben der Patienten suchen, sondern auch in früheren Leben oder der Ahnenreihe. Die Kosten pro Seminartag dafür: 150 Euro.

Ist das nur verschrobene Esoterik oder ist es auch gefährlich? MDR exakt will herausfinden, was Uwe E. lebensbedrohlich erkrankten Menschen rät, und entwickelt zusammen mit der renommierten Onkologin Jutta Hübner, Professorin am Universitätsklinikum Jena, eine fiktive Diagnose: Ein 27-jähriger Mann hat Hodenkrebs und der behandelnde Arzt empfiehlt schnellstmöglich eine Operation. "Dieser Fall ist so ausgesucht, dass für den Patienten, wenn es ein realer Patient wär, eine extrem hohe Heilungschance besteht", erklärt die Onkologin. Allerdings sei das Zeitfenster essentiell, man müsse rechtzeitig operieren.

In einer Chatgruppe von Uwe E. geben sich die Reporter als besorgte Partnerin des Patienten aus, schildern den Fall. Die Antwort von Uwe E. kommt per Sprachnachricht: "Wenn du nichts machst, wird es gut werden." Er empfiehlt, dass Patient und Partnerin ein "Drama" in einem Vorleben sichtbar machen sollten: "bei Kaffee und Kekse knabbern, sich einfach sportlich unterhalten, bis man das hat". Anschließend würde "das mit diesen Möglichkeiten der Technik in viele kleine Sequenzen zerteilt und gelöscht. Und weil es dann erkannt ist, ist es dauerhaft stabil und gut." Anders ausgedrückt lautet der Rat von Uwe E.: Konflikt finden, darüber reden und abwarten.

Onkologin aus Jena warnt: Das ist gefährlich

"Das ist absolut gefährlich. Denn solch ein Tumor kann sich gerade bei jungen Menschen relativ rasch entwickeln", warnt Onkologin Jutta Hübner, nachdem sie die Reaktion von Uwe E. gehört hat. "Wenn man jetzt abwartet, der Tumor fängt an zu streuen, es bilden sich Metastasen, dann ist es einmal so, dass die Heilungswahrscheinlichkeit relativ schnell abnimmt." Zum anderen würden dann die notwendigen Therapien sehr viel intensiver und ausgedehnter werden.

Da ist dann noch eine Chemotherapie und alles dabei, das heißt auch, die Folgen für den Betroffenen sind wesentlich heftiger. Jutta Hübner Professorin Universitätsklinikum Jena

Reporter von MDR exakt suchen Uwe E. auf und fragen ihn, warum er Krebspatienten von einer Operation abrät. Doch ein Interview will er nicht geben, auch die schriftlichen Fragen der Redaktion bleiben unbeantwortet.