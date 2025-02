In den Thüringer Städten seien mehr als 220 Änderungen verzeichnet worden. Das Erfurter Standesamt habe 79 Änderungen eingetragen. In Jena waren es 45, in Weimar 42 und in Gera 28. Etwas niedriger lagen die Zahlen in Suhl mit 16 und in Eisenach mit 12. Wie vielerorts haben die Anträge für die Änderung deutlich zugenommen. Erfurt etwa berichtete zuletzt von etwa zehn Änderungen jährlich in den vergangenen Jahren. Zum Vergleich: Gleich am ersten Tag, an dem Änderungen nach dem neuen Selbstbestimmungsgesetz möglich waren, verzeichnete das Standesamt der Landeshauptstadt 17 Erklärungen.