Speck sagt, man könne also schon vieles tun. "Aber wir sehen in den empirischen Daten, dass das definitiv nicht so ist. Und noch viel erschreckender ist eigentlich die Analyse von der Vollversorgung – das heißt diejenigen, die komplett 24/7 versorgt werden, also zum Beispiel in Senioreneinrichtungen – da sieht die Bilanz aktuell noch um einiges schwieriger aus."