Christine* ist fitter als viele Menschen in ihrem Alter. Die 72-Jährige aus Erfurt wandert, fährt Fahrrad, liebt die Alpen. Die Natur ist ihr Zuhause, Bewegung ihr Element. Trotzdem rast ihr Herz eines Tages, beruhigt sich kaum wieder. "Ich hatte solche Beklemmungsgefühle, in der Nacht bekam ich schließlich Angst." Am nächsten Morgen geht sie sofort zum Arzt, der überweist sie ins Krankenhaus. Diagnose: Herzrhythmusstörungen.

Langzeit-EKG soll Aufschluss geben

Von einem Tag auf den anderen geht es Christine wie den mehr als 190.000 Menschen, die laut aktuellem Herzbericht im Jahr 2021 in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in Krankenhäuser eingewiesen worden sind. Im Krankenhaus überwachen die Ärzte das Herz und den Kreislauf von Christine. Mit einem Langzeit-EKG wollen sie herausfinden, warum ihr Herz aus dem Takt geraten ist. Zunächst sollen Medikamente helfen. Doch nach Hause lassen die Ärzte sie nicht.

Insgesamt sind in Deutschland im Jahr 2021 über 1,5 Millionen Menschen wegen einer Herzkrankheit im Krankenhaus gelandet. Herz-Kreislauf-Erkrankungen waren in Deutschland 2021 (wie schon in den Jahren zuvor) die häufigste Todesursache, noch vor den Covid19-Infektionen. "Herz-Kreislauf-Erkrankungen waren 2021 als Todesursache Nummer eins mit über 340.000 Sterbefällen für 33 Prozent aller Todesfälle in Deutschland verantwortlich", sagt Thomas Voigtländer, Vorstand der Deutschen Herzstiftung. Zum Vergleich: Rund 71.300 Menschen starben bundesweit im selben Jahr im Zusammenhang mit dem Covid19-Virus.

Über 36.200 Menschen sind in Mitteldeutschland durch eine Herzkrankheit im Jahr 2021 laut Herzbericht gestorben. Bildrechte: Colourbox.de

Kardioversion soll Herzrhythmus wiederherstellen

Im Erfurter Krankenhaus versuchen die Mediziner mit der Kardioversion dem Herz von Christine den richtigen Rhythmus vorzugeben. Dabei soll ein elektrischer Schock helfen. Nicht so stark wie beim Defibrillator, doch stark genug, um das holpernde Herz wieder in den richtigen Sinusrhythmus zu bringen, wie die Ärzte den Takt des Herzens nennen. "Das gelingt zunächst, doch am nächsten Tag fiel ich in die Rhythmusstörungen zurück", erinnert sich Christine." Die Ärzte hätten sie beruhigt. Manchmal brauche es Zeit, wieder im richtigen Takt zu landen.