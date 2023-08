Am wenigsten sitzen die Menschen demnach im Osten Deutschlands. Mit 8,4 Sitzstunden täglich sind die Brandenburger bundesweit noch am wenigsten träge, gefolgt von Thüringern und Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern. Auf Platz fünf folgt Sachsen mit durchschnittlich etwa über 8,7 Stunden Sitzzeit vor Berlin sowie Sachsen-Anhalt, wo die Einwohner rund 8,9 Stunden am Tag sitzend verbringen. Die Menschen in Nordrhein-Westfalen halten mit fast zehn Stunden Sitzzeit an Werktagen hingegen den Negativrekord.



Junge Erwachsene zwischen 18 und 29 Jahren verbringen sogar mehr als zehn Stunden täglich sitzend auf der Arbeit oder vor dem Computer. Die Verfasser um den Kölner Sportwissenschaftler Ingo Froböse warnen, langes Sitzen könne das Risiko für das Entstehen von Krankheiten wie zum Beispiel Typ-2-Diabetes, Adipositas und Bluthochdruck erhöhen.