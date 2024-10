In dem Fall könnten allerdings unter Umständen die Kosten beim Kita-Träger geltend gemacht werden, erläutert die Rechtsanwältin. In der Hausordnung könnte dann festgelegt werden, wie lange Kinder zwingend bei bestimmten Krankheiten zu Hause bleiben müssten. "Die Eltern könnten dann diese Zeit abkürzen, indem sie eine Gesundschreibung vorlegen", sagt die Rechtsanwältin. In dem Fall müssten die Eltern auch selbst für die Kosten aufkommen.