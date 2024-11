In einem am Dienstag veröffentlichten Video forderten 22 Prominente die Bundesregierung auf, die Finanzierung von Frauenhäusern und Beratungsstellen zu verbessern. Innenministerin Faeser plante indes ein Gewaltschutzgesetz, das verpflichtende Anti-Gewalt-Trainings für Gewalttäter und Fußfesseln für die Durchsetzung von Kontaktverboten vorsehen sollte. Für beides warb Faeser am Dienstag erneut. Ob es dafür in den nächsten Monaten noch konkrete Regelungen gibt, ist aber offen.