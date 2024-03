Im Dezember 2023 bekam Katharina einen Brief vom Jugendamt, in dem mitgeteilt wurde, dass ab Januar der Unterhalt aufgrund einer Anpassung der Düsseldorfer Tabelle steigt. "Aber mir werden jetzt ab sofort 20 Prozent vom Unterhalt abgezogen für Wohnkosten, die nicht ich als Mutter bezahle, sondern der Vater", sagt Katharina. Sie habe damit 250 Euro weniger pro Monat. "Da steht man erstmal da."

MDR Investigativ hat beim zuständigen Jugendamt angefragt. Die Behörde äußert sich nicht zu dem Fall, verweist auf den Datenschutz. Katharina hat dem Amtsleiter einen Brief geschrieben, alle Fakten benannt. Das Haus wird wohl bald zwangsversteigert, den Kindern droht der Verlust ihres Zuhauses. Denn wie Katharina belegen kann, hat der Vater vor knapp zwei Jahren die Ratenzahlungen eingestellt. Beim Kauf habe sie mit ihm gemeinsam Kredite für das Haus aufgenommen, eine 50-Prozent-Regel bei der Abbezahlung vereinbart. Ins Grundbuch als Eigentümer eingetragen sei allerdings nur er. Sie kann die Zwangsversteigerung nicht abwenden, denn sie arbeitet aufgrund der Kinderbetreuung als Sachbearbeiterin nur in Teilzeit. "Ich habe keine Ersparnisse mehr, das hat die Bank ja schon alles", sagt Katharina. Ihr letztes Geld habe sie in den vergangenen Jahren in Reparaturen für das Haus und in die Kinder gesteckt.