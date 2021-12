Auf Anfrage des MDR verweist das Ministerium für Infrastruktur und Digitales in Sachsen-Anhalt auf die Anschaffungskosten eines Kraftfahrzeuges, die für die meisten Haushalte im Bundesland trotz Kaufprämie eine hohe Investition darstellten. Eine große Herausforderung für die E-Mobilität seien jedoch auch die fehlenden öffentlichen Ladesäulen. Das sehen auch die zuständigen Ministerien in Thüringen und Sachsen so. "Die geringe Anzahl an Elektrofahrzeugen ist nicht Anreiz genug, öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für den fahrenden Verkehr zu schaffen, was wiederum die Bereitschaft zur Anschaffung von Elektrofahrzeugen mindert", so das Ministerium in Sachsen-Anhalt. Eine Zwickmühle. Ohne ausreichend Ladesäulen werden auch nicht mehr E-Autos gekauft. Diesen Effekt bestätigt eine Studie des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung vom Februar dieses Jahres: Mehr Ladestationen führten demnach zu mehr E-Autos. Dies gelte für Stadt und Land, allerdings wirkten sich mehr Ladestationen in dicht besiedelten Gebieten – also in der Stadt – noch positiver auf das Kaufverhalten aus.