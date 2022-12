Deutsche Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohnern haben einer Studie zufolge im vergangenen Jahr durch Umzüge so deutlich an Bevölkerung verloren wie zuletzt vor rund 30 Jahren. Wie das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) in Wiesbaden am Montag mitteilte, stieg die Zahl der Fortzüge aus den kreisfreien Großstädten in kleinere Städte und ländliche Regionen im Vergleich zu 2019 um 1,8 Prozent an. Gleichzeitig seien die Zuzüge in die Großstädte um 5,4 Prozent gesunken. Damit bewege sich der Saldo auf einem so niedrigen Niveau wie seit 1994 nicht mehr, so das BIB.