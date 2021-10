Kein genereller Abbau in Magdeburg und Halle

In der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt Magdeburg gibt es 34 Grünpfeile. Die Polizei zählte nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr 14 Verkehrsunfälle mit Bezug zum grünen Pfeil. Dabei habe es eine schwerverletzte Person gegeben und sechs leichtverletzte. In zwei Fällen seien Fußgänger beteiligt gewesen. In acht Fällen seien Pkw und Radfahrende Unfallbeteiligte gewesen. Drei Mal seien zwei Pkw zusammengestoßen. Einmal habe es eine Straßenbahn erwischt. Wie die Stadt mitteilte, wurden in diesem Jahr "zwei Grünpfeile aufgrund eines erhöhten Unfallaufkommens demontiert". Eine generelle Statistik über in der Vergangenheit abgebaute Pfeile gebe es aber nicht. Derzeit sei auch kein Abbau weiterer Grünpfeile geplant.

Der Grünpfeil soll in Magdeburg auch nicht verschwinden. An Knotenpunkten, an denen die Vorteile einer Grünpfeilregelung überwiegen, bleibt er erhalten. Marcel Reif, Pressesprecher Magdeburg

In Sachsen-Anhalts größter Stadt Halle gibt es 32 Grünpfeilschilder an 22 Verkehrsknotenpunkten. Seit 2018 seien zwei Grünpfeile aufgrund des Unfallgeschehens entfernt worden, teilte die Stadt auf Anfrage mit. Allein 2020 zählte die Polizei in Halle sieben Unfälle im Zusammenhang mit dem grünen Pfeil. Dabei wurde eine Person schwer, zwei weitere wurden leicht verletzt. Fußgänger seien nicht beteiligt gewesen, aber bei zwei Unfällen Radfahrende. Dieses Jahr habe es bislang einen Unfall mit Radfahrerbeteiligung gegeben. Weitere Schilder wurden der Stadt zufolge im Zusammenhang mit Straßenbausanierungen oder baulichen Änderungen an Ampeln entfernt.

Drago Bock, Pressesprecher von Halle, stellt klar, der Grünpfeil sei "eine verkehrsorganisatorische Möglichkeit, die Flüssigkeit des Verkehrs insbesondere bei Knoten mit hoher Verkehrsbelegung nachhaltig zu verbessern und dadurch auch die Luftbelastung zu verringern".

Durch diese Regelung können größere Freiräume im Verkehrsstrom der freigegebenen Richtung durch Rechtsabbieger genutzt werden. Ein pauschaler Rückbau wird daher nicht angestrebt. Drago Bock Pressesprecher Halle (Saale)

Thüringer setzen weniger Grünpfeile ein

Thüringens Landeshauptstadt Erfurt geht mit dem grünen Pfeil ebenfalls eher sparsam um. 31 sind es nach Angaben der Stadtverwaltung. Die Landespolizeidirektion Erfurt teilte MDR AKTUELL mit, keine Zahlen zu Unfällen im Zusammenhang mit dem Grünpfeil liefern zu können. Diese seien in der Verkehrsunfallstatistik nicht ausgewiesen.

In Jena sind es nach Angaben der Stadt weniger als 20 Grünpfeile. Diese seien überwiegend an Kreuzungen mit geringem Fußgängeraufkommen installiert, erklärt Michael Margull vom Fachdienst Mobilität bei der Stadtverwaltung Jena: "Hintergrund ist, dass diese Beschilderung in der Fachliteratur eher kritisch gesehen wird." Dort werde darauf hingewiesen, dass der regelmäßig überschätzte Nutzen für Kfz mit der Sicherheit und Verunsicherung für Fußgänger sowie Radfahrende erkauft werde. "Möglicherweise aus den oben genannten Gründen spielt der 'grüne Pfeil' in den jährlichen Unfallstatistiken in Jena auch keine herausragende Rolle", heißt es in der Antwort von Margull. Über die Anwendung des grünen Pfeils solle – wie auch in der Vergangenheit – im Einzelfall entschieden werden: "Es gibt aktuell weder Pläne die Regelung besonders zu forcieren, noch ein geplantes Rückbauprogramm."

Eigener Grünpfeil für Radfahrende

Der neue Grünpfeil nur für Radfahrende – ihn gibt es seit letztem Jahr. Bildrechte: dpa