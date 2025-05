In mehr als 40 Beiträgen macht der aktuelle "Menschenrechte-Report" auf Missstände in Deutschland aufmerksam. "Wir stehen in Deutschland an einem Punkt, an dem es nicht mehr ausreicht, auf einzelne Bedrohungen von Grundrechten hinzuweisen". Mit diesem Satz beginnt der Report in diesem Jahr. Bestimmte Arten von Versammlungen würden pauschal verboten, Protestcamps mit Gewalt geräumt, die Äußerung von Meinungen wegen ihres Inhalts kriminalisiert, Kulturschaffende und Wissenschaftler unter Generalverdacht gestellt.