Neue Grundsteuer: Mehr als 900.000 Einsprüche in Mitteldeutschland

Zu den Steuerzahlern, die sich zur Wehr setzen, gehören auch die "Moritzburger Grundsteuerrebellen", wie sie sich selbst nennen. Das sind mehr als 30 betroffene Grundstücksbesitzer aus der Gegend um Dresden und Meißen. Was sie eint: Die neuen Bewertungen hätten mit dem tatsächlichen Wert ihrer Grundstücke wenig zu tun. Teilweise würden die Finanzämter Hochwassergebiete, Grünland oder gar Waldstücke wie Bauland bewerten, so der Vorwurf.

Ihr Sprecher ist Torsten Küllig. Sein Grundstück liegt in zweiter Reihe, in unmittelbarer Nähe des Schlosses Moritzburg, einst Kulisse für den Filmklassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Vor neun Jahren hatte der Familienvater das Gartengrundstück gekauft. 2.600 Quadratmeter für 33.000 Euro. Zwei Doppelgaragen stehen darauf, ansonsten besteht es vor allem aus Garten und Wiese.

Mehr als das 60-Fache an Grundsteuer?

Doch laut Bescheid des Finanzamtes Meißen ist sein Grundstück nun knapp 852.000 Euro wert. Seine Freude über den großen Gewinn hält sich allerdings in Grenzen. "Dieser Wert steht ja nur auf dem Papier. Das ist ja nicht wirklich ein Preis, der am Markt erzielbar wäre", sagt Küllig. Noch ist offen, wie hoch die Steuer am Ende für ihn ausfällt. Bislang hat er nur erfahren, wie das Finanzamt den steuerlichen Wert seines Grundstücks einstuft – nicht aber, mit welchem Hebesatz seine Steuer später daraus berechnet wird.

Legt man den derzeit aktuellen Hebesatz der Gemeinde Moritzburg zugrunde, müsste er im nächsten Jahr dann schätzungsweise bis zu 2.500 Euro im Jahr zahlen, statt wie bisher nur 40 Euro. "Das wäre mehr als das 60-Fache", sagt der Familienvater. "Wenn Sie es hochrechnen, kostet mich der Garten dann ab nächstem Jahr jeden Monat 200 Euro, nur an Steuer. Wer kauft sich denn ein Gartengrundstück, wo er jeden Monat 200 Euro an den Fiskus abführen muss?"

Das Problem der Grundsteuerrebellen in Moritzburg: Sachsen wendet das sogenannte Bundesmodell an. Dieses Modell wurde vom heutigen Bundeskanzler und damaligen Finanzminister Olaf Scholz (SPD) 2019 neu geregelt. Es gilt derzeit in elf Bundesländern, darunter Berlin, Brandenburg, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz sowie leicht abgeändert im Saarland und in Sachsen. In den restlichen Bundesländern – Hamburg, Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen – gelten jeweils eigene Grundsteuergesetze.

Das Bundesmodell wurde schon früh von Steuerexperten wie Prof. Dr. Gregor Kirchhof, der an der Universität Augsburg den Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Finanzrecht und Steuerrecht inne hat, als besonders kompliziert kritisiert. So seien eine ganze Reihe von Parametern relevant, darunter die Wohnfläche, das Baujahr, Bewirtschaftungskosten, Liegenschaftszinssatz aber beispielsweise auch Restnutzungsdauer, Abzinsungsfaktor und Bodenwert. Nach den Grundsteuergesetzen in Hamburg, Hessen und Niedersachsen sei der Aufwand sehr viel geringer: Da komme es nur auf Fläche und Gebäudeart an. Noch einfacher sei das bayerische Modell, bei dem es in erster Linie auf Grundstücks- und Wohnfläche ankommen würde, wie Kirchhof ausführt.

In einem umfangreichen Rechtsgutachten kommt der Steuerexperte zudem zu der Auffassung, dass das Bundesmodell verfassungswidrig sei. "Es verstößt gegen den Gleichheitssatz", sagt der Steuerexperte gegenüber dem MDR. "Das spüren wir gerade an der großen Unruhe in der Bevölkerung und an den zahlreichen Fällen, die zu nicht nachvollziehbaren Bewertungen führen." In manchen Fällen würde das Gesetz auch zu einer richtigen Bewertung kommen, so Kirchhof, aber die Vielzahl der Fälle, die zu einer unsachgemäßen Bewertung führe, sei ein Beleg für den Gleichheitsverstoß des Bundesgesetzes.

Bodenrichtwerte eigneten sich nicht

Eine wesentliche Rolle bei der Bewertung nach dem Bundesmodell spielt der Bodenrichtwert, also der Wert des Bodens in einer bestimmten Lage. Doch nach Meinung von Kirchhof eignet sich dieser Wert nicht zur Berechnung einer Steuer.

Die Bodenrichtwerte seien reine Richtwerte und deshalb für eine steuerliche Bemessung zu ungenau: "Die Richtwerte wollen in einer Richtwert-Zone grob über die Lage informieren und das machen sie auch. Aber wenn man dann die genauen Grundstücke anschaut, dann hängt es zum einen vom Zuschnitt des Grundstücks ab. Das kann sehr groß sein, aber so zugeschnitten sein, dass man nicht wirklich bauen kann."

Nicht bebaubares Gartengrundstück wie Bauland bewertet

Dies ist auch bei Torsten Küllig der Fall. Sein Gartengrundstück wurde genau so bewertet wie die Häuser in der ersten Reihe der Hauptstraße. Größtenteils mit 308 Euro pro Quadratmeter. Und das obwohl er auf seinem Grundstück gar nicht bauen darf. "Es wurde faktisch aus steuerrechtlicher Sicht Bauland unterstellt. Baurechtlich ist es aber nach mehrfacher Rücksprache mit dem Bauamt nicht", sagt Küllig. "Ich könnte hier also kein Einfamilienhaus drauf bauen. Das ist baurechtlich nicht zulässig."