Es gibt nunmehr sehr verschiedene Arten der Steuererhebung: Bayern berechnet anders als Baden-Württemberg, auch Hamburg und Hessen gehen eigene Wege, ebenso wie Niedersachsen, das Saarland und Sachsen. Die übrigen Länder, also auch Sachsen-Anhalt, halten sich an das Modell der Bundesregierung. In einem allerdings waren sich offenbar alle Bundesländer einig: nämlich den Steuerzahler als unbezahlten digitalen Finanzbeamten zu missbrauchen, und das in einem Land, das in Europa als das digitalpolitische Albanien gilt. Es wundert also nicht, dass, wie schon seinerzeit bei den Corona-Impfterminen, das System zunächst wegen Überlastung zusammenbrach.