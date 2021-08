704 Gruppenvergewaltigungen wurden dem Bundeskriminalamt 2020 angezeigt. 905 Tatverdächtige werden in diesem Zusammenhang benannt – rund 46 Prozent von ihnen sind nicht deutsch. Das sollte man klar benennen, findet Geert Mackenroth. Er ist der Vorsitzende der Opferschutzorganisation Weißer Ring in Sachsen und sächsischer Ausländerbeauftragter. Er erzählt, dass es auch in Sachsen immer wieder zu Gruppenvergewaltigungen käme.