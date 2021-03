Den amtierenden Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki treffen den Strafrechtlern zufolge keine Vorwürfe. Ihm war angelastet worden, 2015 nach Kenntnis eines Missbrauchsfalls in den 1970er-Jahren diesen nicht an den Vatikan gemeldet zu haben. Bei dem Beschuldigten handelte es sich um einen mit Woelki befreundeten Pfarrer. Den Gutachtern zufolge bestand 2015 jedoch keine Meldepflicht, da der Beschuldigte damals verhandlungsunfähig war und nicht hätte bestraft werden können.

Woelki zog unmittelbar nach der Vorstellung des Gutachtens erste personelle Konsequenzen. Er entband den Weihbischof Dominikus Schwaderlapp und Offizial Günter Assenmacher mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben. Zudem kündigte Woelki an, das Gutachten noch heute nach Rom weiterzuleiten. Die Zusage, Vertuschung aufzudecken und Namen von Verantwortlichen zu benennen, sei mit der Vorstellung der Untersuchung eingelöst worden. Über weitere Konsequenzen will Woelki nach eigener Aussage am kommenden Dienstag informieren. Dem Gutachten zufolge soll Schwaderlapp in acht Fällen konkrete Pflichtverletzungen begangen haben. Assenmacher soll in zwei Fällen eine unzutreffende Rechtsauskunft abgegeben haben.