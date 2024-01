An diesem Wochenende werden deutschlandweit erneut Zehntausende Menschen bei Demonstrationen gegen rechts und für die Demokratie erwartet.



Am Samstag sind Kundgebungen in Hannover, Dortmund, Erfurt, Halle, Magdeburg, Heidelberg sowie in Karlsruhe am Bundesverfassungsgericht geplant. Auch am Sonntag sind Großkundgebungen gegen die AfD und Rechtsextremismus in München, Leipzig, Dresden, Bremen und Berlin angemeldet.