Die Polizei hat im vergangenen Jahr mehr Rauschgiftdelikte verzeichnet als noch 2019. Wie aus dem Lagebericht des Bundeskriminalamts (BKA) zur Rauschgiftkriminalität hervorgeht, wurden bundesweit 365.753 Drogendelikte registriert. Das sind 1,7 Prozent mehr als im Vorjahr und bedeutet beim Drogenhandel und -konsum die zehnte Steigerung in Folge.

Laut Lagebericht bleibt Cannabis die meistgehandelte Droge. Cannabis macht mit 31.961 Fällen gut zwei Drittel aller Rauschgiftdelikte aus. Die Zahl der Handelsdelikte mit dieser Droge stieg demnach um 1,5 Prozent. Mehr Delikte deckte die Polizei auch beim Handel mit Kokain (plus 9,6 Prozent) und beim Handel mit kristallinem Methamphetamin, also Crystal, auf (plus 7,2 Prozent).