Heiko Fengler ist bei der Handwerkskammer Halle beauftragt, genau diese jungen Menschen anzusprechen: "Ein Studienzweifler hat ja ein entsprechendes Niveau. Also aufgrund seines höherwertigen Schulabschlusses. Das bedeutet, dass der auch im handwerklichen Betrieb, wenn er so weit ist, auch Leitungsfunktionen übernehmen kann, wenn er seine Ausbildung und vielleicht seinen Meisterabschluss absolviert hat." Das spiele für die Handwerkskammer eine entscheidende Rolle.

Vom Studienabbrecher zum Gesellen, vom Gesellen zum Meister. Das ist der Weg, den Fengler aufzeichnet. Er berät an den Hochschulen Halle, Stendal und Anklam und erklärt, in welchen Berufen der Einstieg sich lohnt: "Wir versuchen auch in Bereich der Gesundheitsberufe, also Augenoptiker, Hörakustiker, Zahntechniker zu empfehlen, weil hier auch in den Betrieben die Anforderungen recht hoch sind. Die wünschen sich immer Bewerber mit höherwertigen Schulabschluss und das trifft ja am Ende auf die Studienzweifler zu."