Zehn Uhr vormittags am Mittwoch, Deutsch Leistungskurs am Gymnasium der Rahn Education in Leipzig. Es geht um Maria Stuart. Am Rande erzählt Schülerin Nico, wie oft sie ihr Handy am Tag so benutzt: "Ich würde sagen sehr häufig, auch in der Schule, vor allem in den Pausen, um die Zeit zu vertreiben. Oder um schulisch das zu nutzen für den Vertretungsplan oder andere Sachen."