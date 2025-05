In Sachsen-Anhalt wird zum Start der Aktionswoche in Landgrafroda (Saalekreis) der erste vom Bund geförderte Mobilfunkmast eingeweiht. Sachsen-Anhalt hat beim 5G-Handynetz eine Abdeckung von 94,8 Prozent und liegt damit knapp über dem Bundesdurchschnitt (93,8 Prozent). In Sachsen liegt der Versorgungsgrad mit 5G nach Angaben von Wirtschaftsminister Dirk Panter bei 96,06 Prozent.



DPA (kos)