Doch um die Anmeldung noch weiter zu vereinfachen und um einen finanziellen Anreiz zu geben, schlägt der DGB eine Lösung nach dem belgischen Modell vor. In Belgien ist es so: Wer eine Haushaltshilfe beschäftigen möchte, kann dafür staatlich geförderte Gutscheine kaufen. Zurzeit kostet ein Gutschein für eine Putzstunde neun Euro. Der Staat legt noch mal 13 Euro drauf. Das heißt also: Die Putzhilfe bekommt 22 Euro, von denen der Auftraggeber aber nicht mal die Hälfte zahlt.



Mit anderen Worten: In Belgien zahlt der Staat größtenteils dafür, dass Ihre Wohnung sauber ist. Dieses Modell gibt es in Belgien seit 2004 – und es habe sich bewährt, sagt Anja Piel vom DGB: "Nun ist Belgien ein relativ kleines Land. Wir haben für uns als DGB mal durchgerechnet, dass mit diesem System, wenn wir das in Deutschland flächendeckend einführen würden, dass wir rund 1,5 Millionen neue Arbeitsplätze generieren können. Und deshalb halten wir an der Forderung fest und werben dafür, dass in einer neuen Bundesregierung dieses Thema wieder auf den Plan kommt."