Dass die Bundesregierung ihren Einsatz nicht mit dem Pflegebonus honoriert, findet Dreißig enttäuschend. Viele ihrer Kolleginnen fühlten sich von der Politik vergessen, bestätigt Stephanie Hahn-Schaffarczyk, Vorsitzende des Sächsischen Hebammenverbandes: "Wir sind so eine kleine Berufsgruppe im Vergleich zur Pflege, dass man uns einfach an dieser Stelle nicht auf dem Schirm hat. Es zeigt aber auch, dass viele die Geburt als etwas Normales ansehen – was es ja auch ist." Es sei aber außer Acht gelassen worden, dass sich auch Schwangere mit Covid infizieren könnten.

In einer Bundestagsdebatte erklärte die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD, Heike Baehrens, warum nicht alle von dem Geld profitieren: "Eine Milliarde Euro, das ist viel Geld, aber doch nicht so viel, um über die Pflege hinaus auch anderen Berufsgruppen im Gesundheitswesen einen öffentlichen Bonus zahlen zu können." Deshalb habe man vor allem die Intensivpflegekräfte bedacht. Also diejenigen, die in Vollschutz teilweise bewusstlose Covid-Patienten beatmen mussten.