Einer von ihnen ist Ulrich Hörning, Bürgermeister und Beigeordneter für allgemeine Verwaltung bei der Stadt Leipzig. Er sagt: "Ich hab den Wehrdienst verweigert im Jahr 1992. Ich war dann Kriegsdienstverweigerer, Zivildienstleistender in einem Obdachlosenheim in Nordfrankreich." 2019 habe er sich entschieden, seine Kriegsdienstverweigerung zurückzuziehen.

Wie es zu dieser Entscheidung kam, erklärt Hörning so: "Mit der Erkenntnis, dass wir seit 2014, also dann wirklich mit der russischen Invasion der Krim und dem Krieg im Osten der Ukraine eine ganz andere Sicherheitssituation in Europa haben. Dass so diese Freiheit und Souveränität, die wir hier in der Bundesrepublik glauben, ja selbstverständlich zu haben, dass die eben nicht selbstverständlich ist."