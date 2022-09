Organisierte Kriminalität Razzia und Verbot gegen Hells Angels

Gut 1.300 Polizisten haben am Donnerstag seit den frühen Morgenstunden in vier Bundesländern diverse Räume der Hells Angels durchsucht. Ein neues Berliner Chapter wurde verboten. Auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt fanden Razzien statt.