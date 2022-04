Fast jeder fünfte Erwerbstätige in Deutschland hat ein erhöhtes Herzinfarkt-Risiko durch eine psychische Erkrankung oder arbeitsbedingten Stress. Gesundheitsrisiken gehen auch von hohem Alkoholkonsum aus. Das geht aus zwei aktuellen Gesundheitsberichten hervor.

Von 2011 bis 2021 stiegen die Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen um 41 Prozent. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle DAK-Gesundheitsreport, der am Dienstag vorgestellt wurde. Menschen mit einer psychischen Erkrankung haben demnach ein 1,5-fach höheres Risiko, in den nächsten zehn Jahren an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben, als psychisch Gesunde, sagte Hans-Dieter Nolting vom Berliner IGES Institut. Er leitete die Studie im Auftrag der DAK. Das Herzinfarkt-Risiko, das von psychischen Erkrankungen ausgehe, sei dennoch eine oft unbekannte Gefahr, ergänzt DAK-Chef Andreas Storm.