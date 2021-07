Nach der Flut in Teilen Deutschlands stellen sich Hilfsorganisationen auf einen längeren Einsatz ein. Caritas International-Sprecher Dariush Ghobad sagte dem ZDF, der Einsatz könne bis zu zwei Jahre dauern. Durch Flutkatastrophen in den vergangenen Jahrzehnen hätten die Helfer gewisse Erfahrungswerte, was in den ersten zehn Tagen, den ersten sechs Wochen oder den kommenden Monaten erforderlich sei, erklärte Ghobad.