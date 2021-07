Katastrophengebiete Bund plant Hunderte Millionen Euro Soforthilfe für Hochwasser-Opfer

Hauptinhalt

Medienberichten zufolge will der Bund am Mittwoch erste Soforthilfen über 400 Millionen Euro beschließen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Menschen in den Hochwasserregionen bei ihrem Besuch in Bad Münstereifel unbürokratische Soforthilfe zugesagt. Ausgegangen wird von Schäden in Höhe von mindestens zwei Milliarden Euro allein an Straßen und Bahnanlagen.