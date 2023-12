09:45 Uhr | Lage in Sachsen: Mulde rollt flussabwärts

In Teilen von Sachsen bleibt die Hochwasserlage angespannt. Am ersten Weihnachtsfeiertag galt an drei Pegeln der Mulde weiter die Alarmstufe 3 der vierstufigen Skala, in Golzern bei Grimma sowie an der Freiberger Mulde bei Leisnig und Kriebstein an der Zschopau, einem Nebenfluss.

Nach Angaben des zuständigen sächsischen Landesamts wird der aktuelle Hochwasser-Scheitel am Dienstagmorgen in Bad Düben an der Grenze nach Sachsen-Anhalt erwartet. In einigen Regionen, etwa im Raum Chemnitz, seien die Wasserstände seit Heiligabend aber gefallen, während die Stadt Grimma am Heiligabend ihre Fluttore geschlossen hat.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert Im Erzgebirge wurde unterdessen mit Tauwetter und Schneeschmelze gerechnet. Trotzdem erwartete die Behörde keine starke Verschärfung der Lage. Eine Frühwarnung für die Zwickauer Mulde und Gebiete im Vogtlandkreis wurde aufgehoben.



Die Hochwasser-Warnstufe 3 bedeutet, dass Überflutungen auch in bebauten Gegenden auftreten und Schäden anrichten können. Die Bevölkerung wurde gebeten, sich von den Gewässern fernzuhalten, Keller und Unterführungen sowie überflutete Bereiche zu meiden.

08:50 Uhr | Hochwasserlage in Thüringen