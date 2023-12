15:21 Uhr | Bewohnern von Windehausen wird dringend empfohlen, Häuser zu verlassen

Wegen der sich verschärfenden Hochwasserlage empfiehlt die Stadtverwaltung Heringen/Helme den Bewohnern in Windehausen dringend, ihre Wohnungen zu verlassen. Die Stromversorgung werde voraussichtlich noch über mehrere Tage nicht gewährleistet werden können. Die Bewohner werden gebeten, zum Sammelpunkt auf Höhe der Fleischerei Gerbothe zu gehen. Dort wird Hilfe und Unterkunft für die Betroffenen organisiert.

Der Bürgermeister der Stadt Heringen, Matthias Marquardt, sagte der dpa, seit 12 Uhr werde der gesamte Ort geräumt. Es werde jedoch bewusst auf Zwangsevakuierungen verzichtet. Die Bewohner seien aber dringend dazu aufgerufen, den Ort zu verlassen. Fahrzeuge des THW seien unterwegs, um die Bewohner mit LKW zu den Pendelbussen zu bringen. Sie sollen sich dann in der Turnhalle in Heringen einfinden oder bei Freunden oder Bekannten unterkommen. In seinem Aufruf appelliert er an die Bewohner sofort ihre Taschen, Unterlagen oder auch Medikamente einzupacken.

Bildrechte: Landratsamt Nordhausen

12:01 Uhr | Windehausen steht unter Wasser

In der Stadt Heringen bei Nordhausen steht der Ortsteil Windehausen unter Wasser. Laut Heringens Bürgermeister Matthias Marquardt ist der Ort derzeit nicht mehr befahrbar. Laut Kreisbranddirektor Daniel Kunze steht das Wasser bis zu 70 Zentimeter hoch. Auch gebe es in Windehausen keinen Strom mehr, weil der abgeschaltet worden sei. Der Ort soll heute evakuiert werden.

Bildrechte: MDR/Peter Sommer Insgesamt entspannt sich die Lage im Land aber langsam, wie es vom zuständigen Landesamt hieß. Am Montag galt nur noch für die Nahe am Pegel Hinternah im Süden von Thüringen die Alarmstufe 3 auf der insgesamt vierstufigen Skala.



Auch die Lage an der oberen Werra hat sich demnach Heiligabend und in der Nacht leicht entspannt. An fünf Pegeln gilt nach Angaben des Landesamts noch Meldestufe 2, flussabwärts werde sie aber wohl nicht mehr erreicht.

Auch an der oberen Unstrut sowie am Südharz an der Helme und der Wipper trete etwas Entspannung ein, während alle Pegel inzwischen die Meldestufe 3 unterschritten. Neue Niederschläge am Montag und Dienstag dürften diesen jetzt fallenden Trend demnach zwar verzögern, aber nicht umkehren.

11:41 Uhr | Hochwasserlage in Sachsen-Anhalt