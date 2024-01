Wegen des Klimawandels ist mit einem Anstieg von Natur- und Umweltkatastrophen zu rechnen. Die schweren Hochwasser in Deutschland der Jahre 2002 und 2013, der Wintersturm Kyrill 2007 sowie die Sturzflutkatastrophe 2021 im Westen Deutschlands deuten darauf hin. Laut GDV sorgte die Sturzflut "Bernd" im Ahrtal mit knapp zehn Milliarden Euro Sach- und Kfz-Schäden historisch für einen neuen Höchststand.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Nach GDV-Schätzungen könnte es in Deutschland allein infolge der Klimaschäden binnen zehn Jahren zu einer Verdopplung der Prämien für Wohngebäudeversicherungen kommen.



Angesichts der Versicherunglücken und wachsender Risiken gibt es Forderungen nach einer allgemeinen Versicherungspflicht für alle Gebäude gegen Extremwetterschäden. Der GDV hält das jedoch für nicht zielführend und sieht vielmehr die Politik und Behörden in der Pflicht. Eine Sprecherin sagte MDR AKTUELL: "In Deutschland wird immer noch so geplant, gebaut und saniert, als gäbe es keinen Klimawandel."

Nach GDV-Angaben liegt die Prämiengestaltung bei den Versicherungsunternehmen und bemisst sich in der Regel am Schadenrisiko. Dazu werden alle 22,4 Millionen Gebäude in Deutschland einer von vier Hochwassergefährdungsklassen und einer von drei Starkregengefährdungsklassen zugeordnet. Hauptkriterium ist dabei die Schadenstatistik.