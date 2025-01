Eine wachsende Zahl Jugendlicher bemühe sich im schulischen Kontext um Stolperstein-Patenschaften und würdige so die Menschen, die im Holocaust umkamen. In Halle sei ein digitaler Stadtrundgang zum jüdischen Leben entstanden oder die Buchreihe "Das Tagebuch der Gefühle", in der junge Leute über ihre Besuche in KZ-Gedenkstätten berichteten. "Das alles haben junge Erwachsene entwickelt und nicht-staatliche Institutionen oder Großverbände", so Habisch.