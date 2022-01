Holocaust-Gedenktag Erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus

Der internationale Holocaust-Gedenktag soll den Menschen die Zerbrechlichkeit einer demokratischen Lebensweise vor Augen führen, schrieb Levy vorab in einem Gastbeitrag für die "Welt". "Lassen Sie sich von niemandem einreden, dass Ihre demokratischen Überzeugungen für schwierige Zeiten unzureichend sind, und lassen Sie sich von schwierigen Zeiten nicht in Ihrem Engagement für die Verteidigung unserer freiheitlichen Demokratien untergraben."

Traditionell nehmen an der Gedenkstunde Bundestagspräsident, Bundeskanzler und Bundesratspräsident teil, also Frank-Walter Steinmeier (SPD), Olaf Scholz (SPD) und Bodo Ramelow (Linke). Auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen finden Gedenkveranstaltungen statt. So wird in Sachsen-Anhalt vor allem mit virtuellen Aktionen an die Millionen Toten des Nazi-Terrors erinnert.