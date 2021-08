Mahnmal für die in der NS-Zeit ermordeten Sinti und Roma am Reichstag in Berlin

Zentralratsvorsitzender Romani Rose sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, der Antiziganismus sei tief in der Gesellschaft verwurzelt. Noch immer würden Sinti und Roma ihre Zugehörigkeit aus Angst vor Ausgrenzung verheimlichen. Sie müssten gleichberechtigt in ihren Heimatländern in Ost- und Südosteuropa leben dürfen, mit Zugang zu Arbeit und Bildung. Rose forderte eine breitere und bewusstere Sensibilisierung der Gesellschaft. Zwar sei in den vergangenen Jahren politisch viel erreicht worden, gesellschaftlich bleibe aber noch vieles zu tun.

Das EU-Parlament hatte 2015 den 2. August zum Tag des Gedenkens an die geschätzt 500.000 Sinti und Roma ausgerufen, die im von den Nationalsozialisten besetzten Europa ermordet wurden. In der Nacht vom 2. August auf den 3. August 1944 wurden die letzten noch im sogenannten "Zigeunerlager" lebenden 4.300 Sinti und Roma in den Gaskammern von Auschwitz-Birkenau ermordet. Mit einer Gedenkfeier wird am heutigen Montag im Berliner Regierungsviertel an die Opfer erinnert.