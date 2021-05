Ute Zacharias vom Allgemeinen Arbeitgeberverband Thüringen kann bisher keine Spaltung oder Unzufriedenheit innerhalb der Arbeitnehmerschaften entdecken – zumindest nicht in den Mitgliedsbetrieben ihres Verbandes. "Sollte das auftreten, ist das natürlich eine Management-Aufgabe, gegenzusteuern. Das tun die Führungskräfte in den Firmen auch." So würden Möglichkeiten gesucht, wie sich Beschäftigte begegnen können. Und nach der Pandemie sei das ohnehin wieder stärker möglich.