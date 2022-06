Der Beschluss könnte dafür sorgen, dass Homöopathie bald keine Kassenleistung mehr ist. So dürfen homöopathisch tätige Ärztinnen und Ärzte diese Art der Versorgung weiterhin ausüben. Doch müssten die jeweiligen Krankenkassen die Behandlung nicht länger bezahlen. Der Patient müsste in dem Fall selbst für die Behandlung aufkommen.

In Thüringen verfügen 74 Mediziner über eine solche Weiterbildung. Hier bleibt Homöopathie vorerst weiterhin als Zusatzbezeichnung in der Weiterbildungsordnung – und damit auch Kassenleistung. "In Thüringen bleibt abzuwarten, wie und ob die Versammlung der Landesärztekammer Thüringen die Streichung in der Musterweiterbildungsordnung in die Thüringer Weiterbildungsordnung übernimmt. Dazu muss in den relevanten Gremien beraten und diskutiert werden, bevor die Kammerversammlung als Parlament der Thüringer Ärzteschaft darüber entscheidet", teilt Ulrike Schramm-Häder, Pressesprecherin der Landesärztekammer Thüringen, mit.