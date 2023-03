Für Außenstehende klingt es nach intellektuellem Spagat. Einerseits hat sich Thomas Pretzl als IG-Metall-Mitglied Frieden und Abrüstung verschrieben. Andererseits vertritt er als Betriebsrat die Interessen der Angestellten bei Airbus Defence and Space. Das Rüstungsunternehmen stellt unter anderem Kampfflugzeuge und Drohnen her. "Die Gewerkschaft IG Metall ist auch zuständig für die Rüstungsindustrie. In ihrer Satzung steht, die Gewerkschaft setze sich für Abrüstung ein. Für Thomas Pretzl von der Airbus Defence and Space ist das kein Widerspruch. "Wir arbeiten für eine Sicherheitsarchitektur, die seit fast 80 Jahren dafür zuständig ist, dass Deutschland in Frieden lebt. Und insoweit kann ich mit dem Thema Frieden in der IG Metall ganz gut umgehen."