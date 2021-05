Eine kurze Suche auf der Seite des Deutschen Bundestages ergibt, dass der im Brief erwähnte "Gesundheitsausschuss im Bundestag" in Wahrheit "Ausschuss für Gesundheit" heißt. Im Schreiben steht, dass die nächste Sitzung des Ausschusses am 1. Juni stattfinden soll. Auf der offiziellen Bundestagsseite ist für diesen Tag kein Treffen angesetzt – zu finden sind lediglich Einträge für Sitzungen am 27. Mai und am 7. Juni.