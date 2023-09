Eine Impfung gegen die drei Infektionskrankheiten soll unter anderem schwere Verläufe, Krankenhauseinweisungen, Folgeschäden und Tod verhindern. "Außerdem schützt die Impfung der Indikationsgruppen auch andere Bevölkerungsgruppen, indem die Verbreitung des Erregers in der Bevölkerung reduziert wird". Bislang bewertet die Stiko die Impfquoten in den genannten Gruppen in Deutschland als zu gering. Der Impfstoff ist den Angaben zufolge seit Anfang 2022 in Deutschland für Menschen ab 18 zugelassen.