Die Befragten würden stärker Preise vergleichen, Werbeprospekte mit Angeboten seien gefragt. Auf Spontankäufe würde verzichtet, sagt Deckers. "Wir sehen das zum Beispiel beim Blick auf die Aktionswochen, also auf Black Friday und Co. Das war ja mal geplant als ein Fest des Konsumrausches. Und das sollte ja eigentlich auch dazu dienen, dass die Leute spontan sagen: 'Gut, ich leiste mir jetzt mal einfach was.'"



Auch der Anteil der Menschen, die schauten, was es an Black Friday gebe und dann zuschlagen würden, habe sich in den vergangenen zwei Jahren um die Hälfte reduziert.