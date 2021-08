In Deutschland wurde gerade eben das Insektenschutzgesetz verabschiedet: Bestimmte Pestizide sind künftig in den deutschen Naturschutzgebieten verboten. Doch die deutlich größeren europäischen Vogelschutz- und FFH-Gebiete werden davon kaum betroffen sein. Zwar war ein Pestizidverbot gerade in den FFH-Gebieten schon lange angekündigt; doch das Bundeslandwirtschaftsministerium wollte ausgerechnet die Äcker in diesen Schutzgebieten von solchen Verboten ausnehmen – in den nächsten drei Jahren soll es lediglich freiwillige Vereinbarungen mit den Landwirten geben. Und auch bei den Vogelschutzgebieten ändert sich wenig.